Che fine hanno fatto i voti dei grillini in Campania ?

Presagi catastrofici si annunciano per i grillini in Campania . Nonostante il reddito di cittadinanza e le foto hot del ministro degli esteri sembra che queste regionali saranno un vero e proprio disastro per i grillini. Prima di comprendere a cosa sia dovuto il probabilissimo calo di preferenze alle regionali , premesso che questo movimento non è mai riuscito a fare politica del territorio decentemente , bisogna chiarire che i due capetti politici che si contendono il superpotere Fico e Di Maio hanno letteralmente rinunciato a gareggiare ed in particolare il secondo poiche’ attratto da altri interessi nonostante i suoi riferimenti fossero consiglieri in carica . Purtroppo si deve pur riflettere sul dato politico secondo cui Luigi Di Maio non abbia mai lasciato crescere nessuno sui territori identificandosi nel padre -padrone del Movimento , per cui avendo ben altri interessi romani avrebbe praticamente trascurato le elezioni dando per scontato che il risultato sperato sia raccolto col programma politico del reddito di cittadinanza . Rispetto alla campagna elettorale annunciata alla cui candidatura per la presidenza era previsto Sergio Costa o Spadafora , pur avendo apparentemente combattuto contro un patto con De Luca si è compiuta la scelta della desistenza . Il Movimento ha desistito , ha preferito non mettere il portiere davanti alla rete , e perdere in maniera catastrofica oppure ha solamente sbagliato i calcoli come a Pomigliano ? La forbice entro cui dovrebbe attestarsi la percentuali di voti dovrebbe aggirarsi tra i 10% e il 15% e se fosse davvero così che fine hanno fatto i voti e dove andranno a finire ? Il 50 % dei loro voti sarebbero stati solamente il risultato di un colpo di testa di elettori delusi appartenenti ad altri partiti che dopo le pessime performance del Movimento antisistema o ritorneranno a casa ( FDi , pd , ecc) oppure resteranno inespressi magari a causa del Covid !

