Charlotte Rampling all’Ischia Film Festival

Attesa l’anteprima speciale del film “Juniper – Un bicchiere di gin” di Matthew J. Saville con Charlotte Rampling

‍ISCHIA, 24 GIUGNO 2024 | Attesa per domenica 30 giugno, alle ore 21, l’attrice Charlotte Rampling con il film “Juniper – Un bicchiere di gin”, presentato in anteprima speciale nell’ambito dell’Ischia Film Festival e in sala dal 3 ottobre, distribuito da Trent Film.

“L’arrivo di Charlotte Rampling conferma quanto il nostro festival susciti intrigo e sia sempre più un appuntamento di prestigio dove l’isola celebra il cinema e l’importanza di raccontare storie” afferma il fondatore e direttore artistico Michelangelo Messina.

Una presenza di forte rilievo per il pubblico del grande cinema d’autore, quella di Rampling, conosciuta in Italia per aver debuttato con Luchino Visconti nel film “La caduta degli dei” e per aver consacrato la sua notorietà a livello internazionale con un altro film italiano, “Il portiere di notte” di Liliana Cavani. L’attrice inoltre riceverà l’Ischia Film Award per la sua magistrale interpretazione in Juniper – Un bicchiere di gin.In questo film, scritto e diretto da Matthew J. Saville, al suo esordio come regista, prodotto da Desray Armstrong e Angela Littlejohn, con la produzione esecutiva di Thierry Wase-Bailey ed Henriette Wollmann e distribuito da Trent Film, la pluripremiata attrice e nominata agli Oscar, interpreta il ruolo della protagonista Ruth, ex corrispondente di guerra ora in pensione.

Il film racconta la storia di Sam, un diciassettenne arrabbiato dal passato difficile, in rotta con il padre e con la scuola, interpretato da George Ferrier. Un giorno torna a casa dal collegio e scopre che la nonna inglese, Ruth, si è trasferita lì per motivi di salute. Ruth è un’ex fotografa di guerra dal passato avventuroso, con un grande amore per la vita e per la bottiglia. Sam si ritrova presto a scontrarsi con la sua sfrontatezza e il suo non infrequente stato di ebbrezza. Il loro non è un rapporto facile, e si complica quando Sam si ritrova bloccato a casa da solo con lei e la sua infermiera Sarah per le vacanze scolastiche. La convivenza sotto lo stesso tetto di due personalità testarde porterà Sam a tornare all’entusiasmo per la bellezza delle cose, e Ruth ad affrontare il crepuscolo della vita. «”Juniper – Un bicchiere di gin” – dichiara il regista Matthew Saville – è un film sulla scelta che facciamo come esseri umani di vivere e di morire, su come gestiamo il dolore e su come abbracciamo la vita».

Dopo l’anteprima speciale all’Ischia Film Festival, il film sarà protagonista di una serie di proiezioni evento, e uscirà poi in sala il 3 Ottobre 2024.

L’Ischia Film Festival è sostenuto da: Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, Regione Campania – Film Commission Regione Campania, BONACINA, BPER Banca e TRECCANI Esperienze.

