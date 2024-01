Condividi

Vizi e virtù di una delle star più pagate di Hollywood

Da fidanzato d’America a Bad Boy. Figlio d’arte con una straordinaria versatilità che, nonostante la larga parentesi di eccessi, lo ha portato ad essere tra le star più pagate di Hollywood.

Charlie Sheen, nome d’arte di Carlos Irwin Estévez nasce a New York il 3 settembre 1965.

Figlio di Martin Sheen, fin dagli inizi della sua carriera viene visto come una promessa del cinema al pari del padre.

E non ha smentito tali aspettative. Charlie ha dimostrato di essere un bravissimo attore, basta ricordarlo in Platoon (di Oliver Stone) nei panni del protagonista, il soldato Chris Taylor.

L’attore ricorda alcuni aneddoti del film in un’intervista al The Guardian.

“Oliver Stone ci ha scaricati nella giungla e ci ha fatto seguire un estenuante corso di formazione. Era surreale. Venivamo trattati in base al nostro grado. Willem Defoe e Tom Berenger, che interpretavano due sergenti, erano al comando e io ero un FNR, un ‘fottuto nuovo ragazzo’. Mi sentivo come se dovessi pulire le latrine, cosa che alla fine ho finito per fare nel film.

Fu un inferno, 14 giorni giorni che non dimenticherò, scavavamo solo buche, avevamo sempre gli stessi vestiti, niente doccia, niente telefono, nessuna possibilità di scrivere a qualcuno o di sentire fidanzate e genitori. Ci rendemmo conto dell’importanza di quei giorni quando cominciammo a girare”.

È stato Bud Fox, il giovane e ambizioso agente di borsa al fianco di Gordon Gekko (interpretato da Michael Douglas).

E poi tanti altri film, come La Recluta di Clint Eastwood, i Tre moschettieri, Lucas, Ore Contate, ecc.

Questo bel giovanotto, l’ei fu Fidanzato d’America, ha lavorato bene e tanto. Fino ad arrivare a raggiungere risultati eccellenti anche nella TV: è il vicesindaco Charlie Crawford in Spin City e il mitico Charlie Harper in Due uomini e mezzo.

Questa ultima serie è stata seguitissima negli Stati Uniti e Charlie Sheen arrivò a ricevere un milione di dollari a puntata… poi il declino.

L’eccesso di passionalità lo ha condotto ad annientare se stesso.

È talmente fragile una vita improntata sulla fama che basta un solo sbaglio a far crollare tutto.

Lui, figlio dell’eccellente Martin Sheen, il fidanzato d’America, è diventato un Bad Boy: droga e alcol sono stati i suoi vizi capitali. Matrimoni andati a monte e una vita, ormai, all’insegna di eccessi e scandali sessuali.

I suoi cambi di umore e gli scatti di ira lo hanno portato al litigio con Chuck Lorre (produttore di Due uomini e mezzo) che lo caccia via dalla serie.

Inoltre, il 17 novembre 2015, durante la trasmissione Today della NBC, rivela di essere sieropositivo, condizione che gli è stata diagnosticata quattro anni prima, facendo tremare Hollywood.

Ha combattuto contro le sue dipendenze a più riprese fino al 2018, “Quando si è finalmente ripulito (ha detto di averlo fatto per i suoi figli). Ed è riuscito ad abbandonare anche un altro vizio: le sigarette.” Corriere della sera

Ed è riuscito a riappacificarsi anche Chuck Lorre, infatti l’attore è nel cast della serie comica di Lorre su Max, Bookie.

Il nostro Charlie, che negli anni ’80 fece sognare tante ragazzine, con il suo dolce visino e una vaga somiglianza con Alain Delon, è caduto abbastanza in basso ma è riuscito a brillare nuovamente… Perché ad uno così si perdona tutto…