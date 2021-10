Charles Onyeabor in tutti gli store e in radio il nuovo singolo “Bye bye to my ex love”

Condividi

“Bye bye to my ex love” è il nuovo singolo di Charles Onyeabor, una canzone dal sound internazionale, che racconta un momento vissuto dall’artista nigeriano, con un messaggio chiaro e preciso: “Siate più forti dei vostri sentimenti, siate guerrieri, combattenti contro questa guerra di ricordi che avete dentro, salutate il passato e l’amore che non tornerà, fatelo uscire da tutto dalla mente e dai vostri cuori”

Dopo i singoli “They can’t pull us down” feat. Miriam Taylor e “Do it your way” feat. Evry (X-Factor 2016), entrambi presenti nelle classifiche indipendenti radiofoniche, continua il percorso discografico di Charles Onyeabor, figlio del noto musicista internazionale William Onyeabor .

Continua Charles: –Ci sarà un “Ex” prima che tu possa passare alla tua prossima storia, “Addio al mio ex amore” è quella cosa che dobbiamo dire una o più volte nella nostra vita. I cuori si “spezzano” continuamente, ma una canzone spezzata non esce tutti i giorni. Questo è un brano speciale, per tutti quelli che là fuori dicono come me “Bye bye to my ex love“-

Charles è figlio d’arte, il padre è William Onyeabor e nel 2013 è stato realizzato un Greatest Hits dal nome “WHO IS WILLIAM ONYEABOR”, cantato e riarrangiato da molti artisti stranieri tra cui, David Byrne, Sinkane, ecc. Dopodiché è stata fondata anche una band dal nome “ATOMIC BOMB BAND”, omonimo del brano dello stesso William Onyeabor. Charles ha preso parte ad ogni loro concerto e poi successivamente, dopo la morte del padre è stato anche contattato dal New York Times per un’intervista: https://bit.ly/3EnQGNX

