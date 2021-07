Charles Onyeabor il nuovo singolo “Do it your way” feat. Enrico Matheis (Evry)

Condividi

In tutti gli store digitali il nuovo singolo di Charles Onyeabor “Do it your way” con la partecipazione di Enrico Matheis (in arte Evry, X-Factor 2016). Charles, figlio d’arte (il padre William Onyeabor è l’icona mondiale dell’afro-funk, definito da Jovanotti “genio dell’elettronica funk disco e afro-beat nigeriano”) è stato intervistato anche dal New York Times.

Il messaggio del testo del suo nuovo progetto è descritto in poche e semplici parole “Tu non sarai mai me come io non sarò mai te. Siamo unici ma non uguali”.

Charles: -Queste parole vogliono gridare al mondo che bisogna sempre fare e provare tutto ciò che ci sentiamo di fare, perché ognuno di noi non pensa allo stesso modo, non parla allo stesso modo, ma soprattutto non ha lo stesso talento, perché ognuno di noi è unico e inimitabile ‘Do it your way, fai a modo tuo’-

A febbraio 2021 nasce la collaborazione con l’artista Enrico Matheis (Evry).

Link video: https://youtu.be/pWEs9cFHEYA

L’amicizia tra di loro è di vecchia data. Pochi mesi fa ecco la genialità di Charles nel cogliere le grandi potenzialità che il pezzo avrebbe avuto con la voce e le parole scritte interpretate da Enrico in italiano. Una fusione perfetta tra inglese ed italiano con ritmo africano: l’idea di Charles è quella di fare arrivare nel nostro Paese la cultura musicale Africana.

Figlio d’arte, il padre è il noto musicista internazionale William Onyeabor. Nel 2013 è stato realizzato un Greatest Hits dal nome “WHO IS WILLIAM ONYEABOR”, cantato e riarrangiato da molti artisti stranieri tra cui, David Byrne e Sinkane. Dopodiché è stata fondata anche una band dal nome “ATOMIC BOMB BAND”, omonimo del brano dello stesso William Onyeabor. Charles ha preso parte ad ogni loro concerto e poi successivamente, dopo la morte del padre, ha rilasciato un’intervista anche al New York Times https://bit.ly/2SSQuEi

