Charity Night: Insieme per l’Ukraina, Napoli 26 maggio

Condividi

Abbiamo il piacere di segnalarVi un’importante iniziativa di valore etico e sociale, “Charity Night – Ukraina”, promossa dall’ Associazione DinAmiche, che ha tra gli sponsor la SMS Engineering, volta a sostenere i bambini ucraini rifugiati nella nostra regione, che avrà luogo il 26 maggio 2022 alle ore 19:00 presso Palazzo San Teodoro – Via Riviera di Chiaia 281, Napoli. Dopo il successo delle Charity Night tenutesi negli anni passati, l’Associazione DinAmiche, con il patrocinio morale dell’Unione Industriali Napoli, ha organizzato anche per quest’anno un evento sulla tutela dei bambini ucraini il cui ricavato sarà devoluto a Save the Children .

Ci sarà un momento introduttivo con alcune testimonianze portate dal Presidente di Save the Children Claudio Tesauro. Come testimonial ci sarà l’attrice Cristina Donadio con un suo monologo.

Evento Riservato con Posti limitati, per le donazioni e prenotazioni scrivere a: [email protected]