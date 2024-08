Champions League, il sorteggio: ecco le avversarie delle italiane

1 minuto di lettura

Il sorteggio della nuova Champions League 2024-2025 individua le avversarie delle squadre italiane – Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna – nel torneo. Il computer 'premia' l'Inter e riserva un percorso più complicato alla Juve. Il Milan se la vede con Liverpool e Real Madrid. Atalanta e Bologna a caccia di gloria alla prima partecipazione con un calendario di ferro. Nella prima fase ogni squadra disputa otto partite (quattro in casa e altrettante in trasferta), affrontando due squadre di ciascuna delle quattro fasce stabilite dal ranking Uefa. Non esiste più il tradizionale sorteggio integrale manuale con le palline, gli abbinamenti sono definiti in modo automatico da un computer, come avviene già per la composizione del calendario della serie A. Le prime otto squadre della classifica si qualificano direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si posizionano dal nono al ventiquattresimo posto si affrontano successivamente in spareggi ad eliminazione diretta, con partite di andata e ritorno, per raggiungere le altre otto squadre agli ottavi.

L'Inter affronterà Lipsia, Arsenal, Stella Rossa e Monaco in casa, in trasferta contro Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga.

Il Milan affronterà Liverpool, Club Brugge, Stella Rossa e Girona in casa. In trasferta contro Real Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava.

La Juventus affronterà in casa Manchester City, Benfica, Psv e Stoccarda. In trasferta contro Lipsia, Club Brugge, Lille e Aston Villa.

L'Atalanta affronterà in casa il Real Madrid, l'Arsenal, il Celtic e lo Sturm Graz. In trasferta giocherà contro Barcellona, Shakhtar, Young Boys e Stoccarda.

Il Bologna affronterà in casa il Borussia Dortmund, lo Shakhtar, il Lille e il Monaco . In trasferta affronterà il Liverpool, il Benfica, lo Sporting Lisbona e l'Aston Villa. —[email protected] (Web Info)

