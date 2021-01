Cetara premia il merito, “Ragazzi in gamba 2020”. Un riconoscimento all’ impegno scolastico

Condividi

Costa d’Amalfi, 23 gennaio 2021 – Ora più che mai, l’impegno scolastico va premiato. Nonostante gli avvenimenti che hanno caratterizzato lo scorso anno, si ripete la manifestazione “Ragazzi in gamba 2020” promossa dal Comune di Cetara in onore dei giovani più meritevoli che si sono contraddistinti per i risultati scolastici e universitari conseguiti nell’ultimo percorso di studi.

Hanno titolo a concorrere per la concessione del premio:

– gli studenti che hanno sostenuto al termine dell’anno scolastico 2019/2020 l’esame di scuola secondaria di primo grado (licenza di scuola media) conclusivo del corso di studi con la votazione massima di 10/10;

– gli studenti che hanno sostenuto al termine dell’anno scolastico 2019/2020 l’esame di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore) conclusivo del corso di studi con la votazione massima di 100/100;

– gli studenti che hanno sostenuto nell’anno accademico 2019/2020 il diploma di laurea.

Per poter accedere all’assegnazione del premio/borsa di studio gli studenti dovranno produrre la seguente documentazione:

Domanda di partecipazione in carta libera compilata in ogni sua parte.

Il modulo per la compilazione della domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio URP del Comune negli orari di apertura degli stessi o scaricato dal sito internet del Comune di Cetara al seguente link: http://www.comune.cetara.sa.it/index.php?action=index&p=275&art=764

Le domande dovranno essere sottoscritte, per i minori, da uno dei genitori o da altra persona esercente la potestà sul minore. La documentazione prodotta non verrà restituita.

Le domande per la concessione del premio/borsa di studio, dirette al Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Cetara, corso Umberto I, 47 84010 Cetara (SA), redatte sugli appositi modelli dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 26.02.2021, con una delle seguenti modalità:

– a mezzo consegna a mano all’Ufficio Protocollo esclusivamente nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12;

– con invio di raccomanda AR (in tal caso farà fede il timbro postale);

– all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]

