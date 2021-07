Cesa: Sanificatori d’aria, giochi inclusi per la scuola materna “Angeli di San Giuliano”. Un investimento di circa 40 mila euro.

Condividi

Sanificatori d’aria, giochi inclusivi, materiale igienizzante: sono alcuni degli acquisti e degli interventi che saranno effettuati nella scuola materna “Angeli di San Giuliano”.

Nei giorni scorsi, infatti, sono stati completati gli acquisti, pari a circa 40 mila euro, per questa scuola.

“Il Comune di Cesa ha ricevuto questa somma quali risorse relative al Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione per la fascia di età 0-6 anni per l’anno 2020”, fa sapere il vice sindaco Giusy Guarino, con delega ai servizi sociali.

“In fase di progettazione – aggiunge – sono stati destinati tali fondi per il risanamento e la riqualificazione della scuola materna Angeli di San Giuliano e d’intesa con l’assessore alla Pubblica Istruzione Cesario Villano, si è deciso di acquistare sanificatori d’aria in grado di neutralizzare batteri e virus che si trasmettono per via aerea. Si tratta di meccanismi che sono stati testati ed hanno dimostrato di essere efficaci contro il virus Sars-Cov2. E’ stata acquistata della pavimentazione anti-trauma per ricoprire l’intera area esterna dell’istituto. Inoltre i fondi sono stati destinati all’acquisto di giochi inclusivi e di prodotti per igienizzare e sanificare gli ambienti”.

Si tratta di un importante investimento che ha riguardato la scuola dell’Infanzia.

“Grazia al lavoro dell’intera Amministrazione comunale e grazie al lavoro condotto dal Responsabile dell’Utc Piero Cappello per l’ottimo lavoro e la sua disponibilità, siamo riusciti a completare un importante obiettivo per la scuola, per il personale docente e per gli alunni”.

loading...