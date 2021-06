Cesa: Rinnovo Forum Giovani, assemblea martedì 29 giugno

Condividi

In previsione del rinnovo del Forum Giovani in programma per settembre, il consigliere delegato alle politiche giovanili Francesco Maria Turco ha programmato una assemblea con la fascia di età interessata.

La riunione è previsa per martedì 29 giugno alle ore 19, presso l’aula consiliare del comune di Cesa.

Ad intervenire saranno lo stesso Turco, il sindaco Enzo Guida ed il presidente del Forum uscente Francesco Coniglio.

“L’intenzione è quella di avvicinare – spiega Turco – attraverso questa assemblea,

i giovani all’idea del Forum, far comprendere cosa è questo organismo, quale è la sua funzione ed i suoi compiti”.

Alle elezioni del Forum potranno partecipare tutti i giovani residenti di età di compresa tra i 15 anni e 29 anni

loading...