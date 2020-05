Cesa: Regione Campania finanzia progettazione Puc

La Regione Campania assegna 10 mila euro al Comune di Cesa per le spese di progettazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

“Abbiamo partecipato ad un avviso pubblico – spiega il sindaco Enzo Guida – per ottenere questo finanziamento. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di conoscere il provvedimento che assegna al nostro ente una somma di 10 mila euro per le spese di progettazione”.

Costi che l’ente ha già sostenuto e che quindi serviranno a liberare risorse che potranno essere utilizzati per altri scopi dell’ente.

La giunta comunale, nelle settimane scorse, ha deliberato in merito alle osservazioni del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!