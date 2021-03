Cesa: Questione rifiuti

Condividi

Richiesta di verifica delle condizioni su appalto

Controlli del Sindaco Guida e dell’Assessore Marrandino sul rispetto degli orari da parte dei lavoratori

A seguito delle notizie apparse su alcuni quotidiani on line, circa il sequestro preventivo disposto a carico della ditta che svolge il servizio rifiuti, l’Amministrazione Comunale ha dato mandato, venerdì mattina, agli uffici competenti di avviare le verifiche in ordine al permanere dei requisiti, in capo alla stessa, per poter svolgere l’appalto.

La verifica sarà estesa anche ad altri aspetti che attengono il rispetto del capitolato.

Qualora la verifica sarà negativa, in maniera automatica e nel rispetto delle norme vigenti, gli uffici competenti avvieranno le procedure di revoca dell’affidamento

Questa mattina, da parte del sindaco Enzo Guida e dell’Assessore Alfonso Marrandino, vi è stato un controllo circa lo svolgimento dell’effettivo orario di lavoro degli operai del cantiere.

Una verifica che si è resa necessaria a causa di alcuni disservizi riscontrati.

Le anomalie registrate saranno segnalate all’azienda.

Resta da rilevare come già le precedenti segnalazioni, circa il mancato effettivo svolgimento dell’orario di lavoro da parte degli operai, non hanno prodotto, per quanto è dato sapere, provvedimenti da parte dell’azienda.

L’Amministrazione Comunale, quindi, proporrà alla ditta una revisione del contratto, in modo da giungere ad una riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti del cantiere, in modo da ottenere un risparmio del canone.

La proposta che si andrà ad avanzare, trae la sua naturale origine dalla rilevazione di quello che è l’effettivo orario di lavoro svolto, che non sempre coincide con quello contrattualmente previsto, soprattutto nella giornata del sabato.

