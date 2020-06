Cesa: Prima attivazione del Raggruppamento provinciale della protezione civile

Dopo il riconoscimento e l’iscrizione nell’elenco territoriale della Protezione Civile della Campania, il neo nato raggruppamento, ieri per la prima volta, è stato attivato presso il centro logistico di San Marco Evangelista.

Il raggruppamento è composto da 4 associazioni e 3 gruppi comunali, tra cui il nucleo di Protezione Civile di Cesa e l’associazione Gen di Caserta, che conta alcuni iscritti locali.

Alla prima riunione, in rappresentanza del gruppo locale, ha partecipato la vice coordinatrice Daniela D’Agostino ed alcuni volontari.

Con il decreto n. 54 della Regione Campania vi è stato il riconoscimento ufficiale di questo raggruppamento.

La giunta comunale, su proposta dell’assessore Alfonso Marrandino, ha dato impulso a questa iniziativa, contribuendo alla nascita di un raggruppamento provinciale di Protezione Civile.

“Il nucleo locale, coordinato da Nicola Mangiacapre – ricorda l’assessore Marrandino – svolge funzioni e compiti importanti. Al fine di migliorare le potenzialità del gruppo abbiamo deciso di aderire al costituendo raggruppamento provinciale”.

In tal modo le funzioni di protezione civile, con un unico gruppo provinciale tra associazioni e nuclei comunali, in fase di emergenza potranno essere ancor più incisive.

Il progetto è finalizzato ad unire tutte le associazioni ed i nuclei casertani della protezione civile.

