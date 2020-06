Cesa, lettera aperta su ex Campo Parroco

Condividi

Lettera aperta,

ai cittadini, alle associazioni locali, alle forze politiche.

L’Amministrazione Comunale, dopo aver superato una serie di difficoltà, ha concluso la procedura per l’acquisizione definitiva al patrimonio comunale dell’area denominata ex Campo del Parroco.

Ringraziamo per la grande disponibilità il Vescovo della Diocesi di Aversa Sua Eccellenza Mons. Angelo Spinillo ed il Parroco Giuseppe Schiavone.

Senza la loro fattiva collaborazione e la loro sensibilità la nostra comunità non avrebbe potuto raggiungere questo risultato.

Ringraziamo i consiglieri comunali di minoranza, per aver condiviso questo obiettivo e, naturalmente, tutte le forze politiche ed associative che hanno sostenuto questa iniziativa.

Ora è il tempo di pensare all’utilizzo futuro.

L’ex Campo del Parroco sollecita tanti ricordi nelle varie generazioni che hanno vissuto quell’area e tanti sono progetti che si potrebbero sviluppare.

L’idea è di decidere il futuro assieme, con la città.

Avevamo immaginato di ritrovarci tutti, una domenica mattina, su quell’area per una grande assemblea pubblica e far emergere le varie proposte.

Sarebbe stato bello interpellare anche i ragazzi delle scuole, le generazioni future.

Per evidenti ragioni legate al Covid-19 ed alle relative restrizioni non potremo vederci di persona, ma non vogliamo rinunciare alla possibilità di una grande consultazione.

Per questa ragione chiediamo a tutti i cittadini, unitamente ai consiglieri comunali, le associazioni, le forze politiche ma anche ai ragazzi, di farci sapere cosa dovrebbe diventare questa area.

L’invito è quello di privilegiare opere realizzabili.

E’ possibile scrivere all’indirizzo e-mail [email protected] e indicare la propria idea di utilizzo dell’area.

Il Sindaco Enzo Guida e l’Amministrazione Comunale