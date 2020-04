Cesa: l’Amministrazione rimborsa ticket mensa scolastica

La Giunta Comunale, considerata la situazione di emergenza CoronaVirus, e la interruzione anticipata del servizio di refezione scolastica, ha deciso di rimborsare i ticket mensa eventualmente già acquistati dalle famiglie.

Tenuto conto della situazione tali buoni, infatti, non potranno essere utilizzati.

Entro il prossimo 10 maggio sarà possibile presentare istanza di rimborso, utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale dell’ente (www.comune.cesa.ce.it).

