Cesa: Intervento riqualificazione strade

E’ iniziato la settimana scorsa un intervento di riqualificazione di alcune strade cittadine.

“Il lavoro ha interessato – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cesario Villano – in una prima fase la scarificazione, vale a dire un intervento con il quale si rimuove l’asfalto preesistente. La prossima settimana inizierà la posa dell’asfalto”.

Le strade interessate sono Via Bagno, zona Trivio, Via Madonna Dell’Olio, Via Marini, Via Marsico, via Alfieri, Zona Parco Michelangelo, via Libero Grasso.

“Continua una opera di riqualificazione di alcune arterie cittadine – continua il sindaco Enzo Guida – in modo da intervenire su quei punti che necessitavano di intervento”.

Nei prossimi giorni, fanno sapere i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, saranno programmati anche una serie di interventi per la realizzazione dei dossi, in quei punti necessari per la sicurezza stradale.

