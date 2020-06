Cesa: Il Maresciallo Antonio Oliva nuovo comandante della Polizia Municipale

Condividi

Questa mattina il sindaco Enzo Guida ha provveduto alla nomina del nuovo comandante dei Vigili Urbani.

Si tratta del Maresciallo Antonio Oliva, proveniente dalla Polizia Municipale di Aversa.

L’incarico è stato conferito a tempo determinato, a seguito della individuazione, in base ai curriculum giunti, dopo l’attivazione di una procedura ai sensi dell’art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il comando era privo della figura dirigenziale dopo il pensionamento del precedente comandante Alfonso Errico, avvenuto a fine anno 2019.

In attesa di completare la proceduta per la assunzione di una categoria D, l’amministrazione comunale si è orientata nella scelta di un dirigente esterno.

Oliva, da anni in servizio presso il Comando di Aversa, da tutti conosciuto e stimato è stato scelto, dunque, per guidare il comando di Cesa.

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Aversa nella persona del sindaco Alfonso Golia per aver autorizzato l’aspettativa del comandante Oliva – spiega il primo cittadino di Cesa – sono sicuro che ci sarà un impegno costante e costruttivo da parte del nuovo comandante. Colgo l’occasione anche per ringraziare i vigli urbani in servizio che, durante il periodo della emergenza Covid-19, sebbene non vi fosse una figura dirigenziale hanno offerto il massimo del loro impegno”.

Già da domani mattina si terranno una serie di incontri per fissare le priorità di intervento.