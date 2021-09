Cesa, Giunta comunale incarica legale per denuncia querela contro sindacalista

Condividi

La Giunta Comunale ha dato mandato, mediante una propria delibera, al Segretario Comunale di individuare un avvocato per sporgere denuncia-querela nei confronti di un sindacalista del settore rifiuti per le offese e le accuse mosse nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

Nella giornata di ieri, su Facebook, la persona in questione ha pubblicato un commento (che si riporta in foto) ritenuto lesivo della immagine e della onorabilità del Comune di Cesa e dei suoi amministratori.

“La stessa persona – fa sapere il sindaco Enzo Guida – questa mattina era presente, assieme ad una delegazione di ex lavoratori del CUB ed ha chiesto un incontro con l’amministrazione per discutere della questione delle assunzioni degli stessi presso il cantiere di Cesa. Ho rappresentato a questa persona, in presenza delle forze dell’ordine prima di iniziare la riunione nella stanza del Sindaco, che chi esprime giudizi come quelli per cui presenteremo denuncia querela, non può discutere con le istituzioni, invitandolo a lasciare la stanza. A quel punto la medesima persona che era a capo della delegazione ha lasciato l’incontro che non è più proseguito”.

“A nome dell’Amministrazione comunale ribadisco che siamo disponibili al dialogo con tutte le forze sindacali, a condizione che si rispettino le istituzioni e le persone che ne fanno parte“.

