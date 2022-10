Cesa. Giovedì 20 ottobre presentazione della idea progettuale per la valorizzazione del centro storico

Condividi

Dopo l’individuazione del vincitore del bando per la migliore idea progettuale per la valorizzazione del centro storico, giovedì 20 ottobre alle ore 19, presso la sala polivalente “Giancarlo Siani” vi sarà la presentazione ufficiale ed un dibattito pubblico per acquisire suggerimenti.

Il gruppo di lavoro composto da quattro architetti, Laura Falcone, Bruna Vendemmia, Fabrizio Bossi, Ciro Committante, è risultato vincitore ed ha realizzato una idea di riqualificazione di Piazza De Michele e Villa Aldo Moro.

Ad introdurre i lavori saranno il sindaco Enzo Guida, il consigliere comunale delegato al decoro urbano Francesco Turco ed il consigliere comunale delegato all’urbanistica Domenico Mangiacapra.

Al Responsabile del Servizio urbanistica Giacomo Petrarca toccherà il compito di esporre quello che sarà l’iter da seguire dopo la elaborazione del progetto definitivo.

I tecnici vincitori del concorso dovranno, infatti, elaborare i successivi livelli di progettazione, definitivo ed esecutivo.

“L’intenzione di questo incontro – spiega il sindaco Guida – è di fornire elementi concreti di quella che è stata la idea progettuale che ha vinto il bando. Al tempo stesso vogliamo aprire una riflessione sulla bozza di riqualificazione, di modo da poter apportare tutti i correttivi utili ed i suggerimenti necessari in vista del progetto definitivo”.

Dunque, quella che sarà presentata non è il progetto finale, ma una traccia su cui discutere ed elaborare il disegno definitivo.