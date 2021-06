Cesa, C.s. prima giornata ecologica sabato 26 giugno

Condividi

Sabato 26 giugno si terrà una iniziativa a difesa dell’ambiente.

L’amministrazione comunale ha, infatti, patrocinato col comune di S. Arpino, una manifestazione organizzata dal Movimento Ambientalista “Terra Mia“, per una “Prima giornata ecologica”. Scopo della stessa, nel rispetto nel rispetto delle norme AntiCovid, è quello di ripulire dai rifiuti una zona a confine tra i due comuni atellani. L’appuntamento è alle ore 8, nel parcheggio della palestra “Gora” ed i volontari si impegneranno a raccogliere i rifiuti quali carta, plastica e vetro disseminati lungo i margini dei marciapiedi e sugli stessi, nel tratto che va da inizio via Giovanni Paolo II, fino a via Oscar Luigi Scalfaro confine con il comune di Sant’Antimo.

“Da parte nostra – spiega l’assessore all’ambiente Alfonso Marrandino – con la collaborazione della ditta GPN metteremo a disposizione buste per raccogliere i rifiuti ed una navetta per gli ingombranti. Ringraziamo il Movimento Ambientalista “Terra mia” per averci coinvolti in questa bella manifestazione”.

“Appena ci è stata proposta questa idea- conclude il sindaco Enzo Guida – subito abbiamo voluto patrocinare questo momento, per il suo contenuto di valore, per la sensibilizzazione su un tema importante come il rispetto per l’ambiente”.

