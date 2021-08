Cesa: Avviso pubblico per ottenere il bonus idrico

Condividi

“Anche per quest’anno l’Amministrazione Comunale ha previsto, per le utente idriche domestiche, l’erogazione di un bonus idrico”, ad annunciarlo è il sindaco Enzo Guida.

Si tratta di una misura prevista per l’anno in corso tenendo conto della fatturazione anno 2020.

“E’ una misura che tiene conto delle difficoltà in cui versano le famiglie – sottolinea il vice sindaco Giusy Guarino con delega ai servizi sociali – per cercare di alleviare le situazioni di bisogno”.

Possono presentare domanda i soggetti titolari di un’utenza ad uso domestico, con contratto attivo di fornitura idrica, diretto o condominiale, in possesso di un ISEE in corso di validità del nucleo familiare, non superiore a: € 3.000,00 per nuclei familiari fino a 4 componenti; € 8.000,00 per nuclei familiari composti da 5 componenti in poi; € 10.000,00 per nuclei familiari con all’interno un possessore di invalidità civile ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3”.

È necessario – aggiunge l’assessore al bilancio Francesca D’Agostino – essere in possesso di fatture pagate, quindi essere in regola con i pagamenti”.

La misura delle agevolazioni non potrà superare i seguenti importi:

€ 30,00 per ogni componente della famiglia fino a quattro componenti in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a € 3.000,00;

€ 20,00 per ogni componente della famiglia con cinque componenti in poi in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a € 8.000,00;

€ 30,00 alla famiglia con all’interno un possessore di invalidità civile ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a € 10000,00. Le domande potranno essere presentate utilizzando apposito modulo entro le ore 12:00 del 30/09/2021 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Cesa.

