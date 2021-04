Cesa: Avviso per la selezione di un tecnico esterno per l’area UTC

Condividi

E’ stato emesso un avviso per la selezione di un tecnico esterno per l’area Utc, ricorrendo all’art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali. L’incarico è a tempo determinato e part time all’80%. L’unità di personale individuata attraverso la procedura pubblica sarà incaricata della Responsabilità della Posizione Organizzativa “Area Tecnica” del Comune di Cesa e si occuperà di ambiente, lavori pubblici e manutenzione, edilizia privata e pubblica, urbanistica, antiabusivismo, protezione civile. Il candidato deve dimostrare particolare formazione, specializzazione professionale e culturale nelle materie oggetto dell’incarico di cui al presente avviso. Deve, inoltre, possedere competenze manageriali nella gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate. Requisiti per la partecipazione sono il possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile, Architettura, oppure Lauree specialistiche e Lauree Magistrali ed essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto o di ingegnere. Termine ultimo per la presentazione della domanda è il 26/04/2021 entro le ore 12, mediante posta con Raccomandata con avviso di ricevimento AR, presentazione diretta al Comune di Cesa, all’ufficio protocollo, oppure via pec all’indirizzo: [email protected]

Le domande pervenute saranno inizialmente esaminate dal competente Ufficio Personale per la verifica dei requisiti richiesti, al fine dell’ammissione dei candidati alla procedura selettiva. Il Responsabile dell’Ufficio personale, verificato il possesso da parte dei candidati di tutti i requisiti previsti dal presente avviso, redigerà apposito elenco di candidati da trasmettere al Sindaco. Prima della scelta, il primo cittadino, potrà eventualmente effettuare, con tutti o parte dei candidati indicati dall’Ufficio Personale, un ulteriore approfondimento e con proprio atto motivato individuerà il soggetto da assumere. In considerazione della natura dell’assunzione, nella scelta del profilo si darà preminenza alle conoscenze professionali e percorsi formativi particolari, alle esperienze acquisite come dirigente o incaricato di Posizione Organizzativa presso pubbliche amministrazioni ed, in particolare, presso enti locali a cui ha fatto seguito una valutazione positiva sui risultati raggiunti e sui comportamenti organizzativi.

Il bando è scaricabile dal sito istituzionale dell’ente www.comune.cesa.ce.it.

