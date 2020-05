Cesa: Al via il bando per la nomina dei 3 componenti del nucleo di valutazione

Condividi

Pubblicato l’avviso per la nomina del nucleo di valutazione, composto da 3 componenti.

Le domande possono essere fatte pervenire entro le ore 12 del prossimo 03 giugno.

Il nucleo di valutazione svolge una serie di compiti, tra cui proporre alla giunta la metodologia di valutazione, sia delle performance organizzative che di quelle individuali dei titolari di posizione organizzativa, alte professionalità e personale, monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso e in particolare sulla performance organizzativa dell’intero ente e delle singole strutture. Inoltre sulla base del sistema di misurazione e valutazione, propone al Sindaco la valutazione annuale dei titolari di posizione organizzativa e delle alte professionalità e l’attribuzione ad essi dei premi collegati alla performance. In materia di personale effettua la valutazione dei dipendenti di categoria D ai fini delle progressioni economiche, supporta l’ente nella adozione delle metodologie di valutazione delle posizioni e, più in generale, del modello organizzativo, nonché nell’adozione del piano degli obiettivi.

Possono presentare la candidatura per la nomina a componente del nucleo di valutazione coloro che, alla data dell’avviso, siano in possesso di alcuni requisiti, tra cui cittadinanza italiana o UE, età non superiore a 65 anni, laurea magistrale, laurea specialistica o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche, sociologia o giurisprudenza o lauree equivalenti.

La domanda deve pervenire a mezzo PEC: [email protected] ovvero inserita in busta chiusa recante la dicitura “Avviso pubblico per il conferimento di incarico di componente del nucleo di valutazione”.

Il Sindaco provvederà alla nomina con proprio decreto e l’incarico avrà la durata di un anno.