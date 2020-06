CEO ‘KITON’, ANTONIO DE MATTEIS, ospite a L’ANTIVIRUS: “I nostri governanti sono completamente impreparati. Non si sono mai svegliati la mattina per andare a lavorare”

Condividi

Il CEO dell’azienda leader nel mondo per la sartoria, KITON , è intervenuto a L’Antivirus, il programma Tv/web ideato, diretto e condotto da Claudio Dominech, partendo dalla nascita, la formazione e il successo planetario del marchio fino a stigmatizzare l’azione di questo Governo, che dura ancora oggi. Proprio a questo proposito il conduttore ha chiesto a De Matteis se avesse delle proposte concrete da suggerire a Conte in questa fase delicata di governo…

L’esenzione decennale dalle tasse per un’azienda sarebbe un modo eccezionale di rifinanziarsi senza chiedere subito soldi allo Stato, ma nel tempo, fino al raggiungimento del 25 per cento del fatturato del 2019.

Perché non lo si fa secondo lei?

Perché sono impreparati se lo vuole sapere, secondo me. Questa è gente che non sa che cos’è un’impresa. Sono persone che la mattina non si sono mai svegliate per andare a lavorare, questo lo dico con molta tranquillità. Non sanno cosa significa gestire un’azienda, gestire le problematiche di un’azienda, non sanno cosa significa guardare in faccia i propri operai che non ricevono la cassa integrazione.

Quella tavola rotonda avrebbe bisogno di un Antonio De Matteis?

Non avrebbe bisogno di me ma tutti abbiamo bisogno che qualcuno o tutti quanti insieme o le nostre associazioni di categoria si facciano sentire un po’ di più e se in tutte queste task force ci fosse un solo imprenditore illuminato non sarebbe male.

L’intervista ha inoltre raccontato il viaggio intrapreso dal fonder, Ciro Paone, che già nel 1956 si adoperava in Europa nella vendita di tessuti di alta qualità. Ancora, la scuola di alta formazione che conta centinaia di ragazzi che ogni anno prendono il largo nel settore moda e della sartoria in particolare, poi dell’età media che scende vertiginosamente di anno in anno, rappresentando un fenomeno di ricambio generazionale inedito nel nostro Paese.

Punto centrale della visione di Kiton, ha rimarcato il suo CEO, è da sempre la qualità e la ricerca della perfezione e dell’innovazione a tutti i costi, senza mai dimenticare una tradizione che nasce da Napoli.