Il risultato del voto disgiunto in Sardegna segna la vittoria della Todde che si ritrova con una maggioranza diversa tra i consiglieri. Detto in maniera molto semplice.

Ha vinto la Todde e il motivo non è attribuibile solo al candidato sbagliato della parte avversaria.

Meloni, come capita a tutti i premier italiani degli ultimi anni, non ha più quell’appeal che aveva quando era all’opposizione.

E tra salamelecchi a Zelensky, che alla maggior parte degli italiani non va più giù, e la riforma della giustizia ancora in itinere, il primo segnale di “diniego” arriva in Sardegna.

Poi c’è Salvini che potrebbe tranquillamente raccogliere i “delusi” da Corsetto dopo la vicenda Vannacci.

Non sembra tutto rose e fiori neanche in casa Forza Italia, con Tajani che viaggia da solo.

Insomma… Uno sfinimento!

“La miglior analisi del voto in Sardegna è un paradosso: per la destra è una fortuna aver perso, per la sinistra è una sfortuna aver vinto.”

Giancristiano Desiderio, giornalista e scrittore