Centro Isoriabilitativo di Pomigliano d’Arco, bambini in attesa di terapia, abbandonati dalle istituzioni

Pomigliano d’Arco, 10 giù. – Implodono le richieste di assistenza e cura presso il Centro Isoriabilitativo per l’età evolutiva APS di Pomigliano d’Arco, gestito dal dott. Saverio Antignano e dal Dott. Domenico Manna con la sua equipe.

Da tempo i responsabili della struttura chiedono aiuto sociale per la disabilità, senza ottenere supporto concreto. Il Dott. Domenico Manna ha inoltrato all’amministrazione cittadina la sua richiesta: “Abbiamo bisogno di spazio per curare i bambini in lista di attesa. In 60 mq assistiamo più di 90 bambini e adolescenti provenienti da Pomigliano e paesi limitrofi. Il grido di aiuto rivolto alle istituzioni territoriali ci sta sfiancando”.

Così il dottor Manna sintetizza la lunga battaglia iniziata da anni ed aggiunge: “Abbiamo bisogno di una struttura adeguata per attuare il nostro progetto dedicato ai ragazzi autistici, con sindrome di down, al fine di insegnare occupazioni semplici e includere questi ragazzi nel mondo del lavoro”.

Il risultato ad oggi è che queste istanze oggettive che si fanno carico di un progetto unico in tutto il Sud Italia, destinato a bambini disabili, non trovano accoglienza né da parte dell’amministrazione comunale né di quella regionale. Anzi, col passare del tempo, in assenza di cure (causa mancanza di spazio ed obblighi di distanziamento sociale), i ragazzi regrediscono e si vanifica la possibilità di aiutarli a gestire la propria malattia. A farne le spese sono anche le tante famiglie di questi giovani pazienti, in attesa di un nuovo luogo che possa dare speranza ai propri figli.

