Centro Ester Basket, Massimiliano Fonisto è il nuovo direttore sportivo

Il presidente Corvino: Grazie al brand Ramington che ci accompagnerà nel campionato di C.

Massimiliano Fonisto è il nuovo direttore sportivo del Centro Ester Basket. La stretta di mano con il presidente Pasquale Corvino sancisce un accordo che nasce dal comune intento di proseguire in un solco creato dall’entusiasmo per la recente promozione in serie C.

“Diamo il benvenuto a Max Fonisto” spiega il numero uno del club di Barra che aggiunge: “La nostra squadra di basket si arricchisce grazie al suo entusiasmo e alla sua grande passione. Il nostro nuovo direttore sportivo ci darà una mano a costruire un Centro Ester sempre più forte che darà lustro al quartiere di Barra e divertirà i nostri tifosi”.

Fonisto arriva con le idee chiare: “Il mio è un ritorno al Centro Ester. Sono nato qui e ho colto al volo l’invito del presidente Corvino per proseguire questo progetto vincente. Dobbiamo puntare sui giovani che sono il nostro futuro e ad arricchire la squadra che disputerà il campionato di serie C”.

Il quartiere ad est di Napoli si prepara a nuove soddisfazioni: “Barra -prosegue Fonisto- è stata sempre una platea importante, non solo per le categorie giovanili fin dai tempi dell’avvocato Sandro Caccavale. Sono pronto a portare novità sia reparto nel tecnico che in quello sportivo. Ma non solo. Oltre a impegnarci nello sport, vogliamo fare qualcosa nel sociale per il territorio che ci circonda”.

Con il presidente Pasquale Corvino c’è già comunione d’intenti: “Abbiamo sempre il palazzetto pieno. Nelle gare importanti come le finali col Matese Basket abbiamo avuto un bel pubblico anche in trasferta. Partiamo da questa base forte. Dobbiamo coinvolgere sponsor e appassionati. I giovani e i loro genitori. Tutti quelli che amano la pallacanestro e che vogliono essere al nostro fianco”. L’attenzione si sposta sui primi obiettivi da centrare: “Dobbiamo allestire una squadra in grado di conservare la Serie C togliendosi qualche soddisfazione e puntare sulla crescita del settore giovani. Siamo pronti. Buon basket a tutti” conclude Fonisto.

La bomba finale arriva dalla parole di Corvino che annuncia: “Un forte ringraziamento va anche a Ramington il brand che ci accompagnerà nell’avventura del campionato di serie C”.