Centro Democratico Regione Campania Vincenzo Varriale, Commissario regionale “Si muore anche di burocrazia”

“Per l’isola d’Ischia, e non solo, sono state stanziate tante risorse. Milioni di euro non spesi… Il motivo? Lungaggini burocratiche che hanno bloccato e bloccano i tanti interventi di messa in sicurezza del territorio. Non possiamo aspettare decenni per far partire cantieri perché mancano i pareri. Vi sono vincoli e decine di autorità che devono dare il via libera. A questi si aggiunge la mancanza di personale qualificato, specialmente nei piccoli comuni”.

Lo dichiara Vincenzo Varriale, Commissario in Campania del Centro Democratico che aggiunge:

“Mi auguro che il governo faccia la sua parte rispetto a questi temi facendo una grande operazione di semplificazione. Un’ operazione che consenta di mettere a terra tante risorse che oggi esistono e che purtroppo non vengono spese”.