Cento Anni del Milite Ignoto: da Caserta a Roma in visita con le Pro Loco

Gita al Complesso del Vittoriano con la Pro Loco Città di Caserta e la Pro Loco “Michele Santoro” di Casagiove.

Nella ricorrenza del centenario del Milite Ignoto la Pro loco Città di Caserta e la Pro loco “Michele Santoro” di Casagiove saranno in visita nel luogo più significativo della Capitale che, ancora oggi, ci ricorda in particolare gli eventi della Grande Guerra. Domenica prossima, 14 novembre, avrà luogo la visita guidata in Roma al Complesso del Vittoriano che, con la traslazione nel 1921 – ricorre quest’anno il centenario – della salma del Milite Ignoto ha assunto anche la denominazione di Altare della Patria.

Oggetto della visita saranno in particolare: il Sacrario delle Bandiere, il Mausoleo del Milite Ignoto, il Museo del Risorgimento e, infine, si salirà sulla Terrazza Panoramica del Vittoriano. Questa la mattinata della visita. A seguire il pranzo sociale presso il Complesso

Logistico PIO IX (Circolo Ufficiali dello Stato Maggiore dell’Esercito).

Nel pomeriggio, per concludere la giornata, i partecipanti visiteranno le più belle realtà di Roma (Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, etc.) per poi rientrare, in serata, a Caserta.

Una giornata, in definitiva, trascorsa nella città più bella al mondo e dedicata al culto della memoria di eventi che hanno fortemente caratterizzato la storia d’Italia nell’epoca dei grandi mutamenti politici del secolo scorso.

Le Pro Loco, perseguendo l’obiettivo di sviluppare ulteriori iniziative comuni e di rinsaldare i rapporti tra i propri Associati, fanno sapere di restare a disposizione di chiunque voglia conoscere le iniziative sociali, correnti e prossime, consultando i rispettivi canali d’informazione (Sito Internet e pagina Facebook).