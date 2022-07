Cena di compleanno a sorpresa per Beppe Convertini conduttore di Azzurro..Storie di Mare

Condividi

Cena di compleanno a sorpresa per Beppe Convertini in partenza con Azzurro..storie di mare domenica 24 luglio alle 9:30 su Rai1 in viaggio per l’Italia raccontando eccellenze, bellezze ,mestieri e gente di mare con Michele Placido, Peppino Di Capri, Massimiliano Gallo, Maurizio De Giovanni, Valeria Marini, Tazenda.

Impegnato attualmente in Sardegna sul set di Linea Verde 100 in onda dal 13 agosto alle 12:20 su Rai1 alla scoperta del segreto della longevità!

Una cena a sorpresa per Beppe , after show, nella splendida cornice di Villa Domi a Napoli con i suoi amici Milena Miconi, Hoara Borselli, Mila Suarez ,gli attori Graziano Scarabicchi e Lino Barbieri, l’organizzatore Ugo Autuori, la giornalista Simona Cangelosi,la consulente d’immagine Roberta Proietti , il padrone di casa Domenico Contessa, la produttrice Grazia D’Ascoli..

Torta e spumante dopo una cena tipica partenopea!