Cena celebrativa Leone d’Oro a Nicola Scamardella: al White Chill Out Lungomare Pozzuoli un evento tra eccellenza gastronomica, istituzioni e nuovo menù estivo 2025

2 minuto di lettura

Condividi

Pozzuoli, 1 luglio 2025 – Grande successo per la cena celebrativa al White Chill Out Lungomare di Pozzuoli, organizzata lunedì 30 giugno per onorare Nicola Scamardella, premiato con il prestigioso Leone d’Oro al Merito 2025 a Venezia per la sua eccellenza imprenditoriale nel settore della ristorazione a Pozzuoli e per l’impegno nella valorizzazione dei Campi Flegrei.

All’evento, che si è tenuto in uno dei ristoranti panoramici più apprezzati di Pozzuoli, ha partecipato anche il Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, testimoniando il forte legame tra istituzioni e mondo produttivo locale.

Durante la serata, il Sindaco ha inoltre consegnato a Nicola Scamardella il primo riconoscimento ufficiale del Comune di Pozzuoli a un’attività commerciale, quale segno di gratitudine per l’impegno e i sacrifici profusi in un momento storico complesso segnato dal bradisismo. Un tributo simbolico a un imprenditore che continua a portare avanti Pozzuoli con orgoglio e determinazione.

Il Leone d’Oro, conferito il 27 giugno 2025 presso il Palazzo della Regione del Veneto, riconosce il valore di una storia familiare nella ristorazione lunga tre generazioni: da nonno Nicola a papà Salvatore, fino a Nicola Scamardella, oggi alla guida del White Chill Out Lungomare, simbolo di identità flegrea, innovazione e tradizione.

«Questo riconoscimento non è solo mio – ha dichiarato Nicola Scamardella – ma appartiene a tutti coloro che credono nel valore della nostra terra. Lo dedico ai Campi Flegrei, perché continuino a rinascere e a farsi conoscere nel mondo.»

Presentato il nuovo menù estivo 2025 del White Chill Out Lungomare di Pozzuoli

La serata è stata anche l’occasione per il lancio ufficiale del menu estivo 2025 del ristorante White Chill Out Lungomare, ideato dallo Chef Alessio Galati, 38 anni, palermitano, alla guida della cucina da oltre tre anni.

Il nuovo percorso gastronomico fonde ingredienti mediterranei, tecniche raffinate e forte legame con il territorio. Tra i piatti di punta:

Insalata di mare con polvere di basilico e gel di limone

Catalana di astice classica

Calamaro ripieno all’Amalfitana con patata liquida e chips di zucchine

Riso scampi e lime

Orata scottata con polvere di carboni e peperoncini verdi

Caprese “tra Napoli e Noto” con pistacchio, mandorle e cioccolato bianco

Ogni portata è stata abbinata a vini selezionati dei Campi Flegrei, tra cui etichette delle Cantine Astroni, Salvatore Martusciello e Tenuta Jossa.

Un ristorante a Pozzuoli che guarda al futuro

Oltre al suo ruolo nel mondo della ristorazione, Nicola Scamardella è oggi anche Presidente di Confcommercio Pozzuoli, confermando il suo impegno attivo nel rilancio economico, culturale e turistico della città.

Con questa serata speciale, il White Chill Out Lungomare si conferma eccellenza gastronomica a Pozzuoli e punto di riferimento per eventi culturali, istituzionali e promozionali nel cuore dei Campi Flegrei.

Un evento curato nei minimi dettagli

La serata è stata il risultato di una sinergia vincente tra il White Chill Out Lungomare, Tiziana Portanova, direttrice dell’agenzia di marketing e comunicazione Tipi Social – che da anni con visione strategica e innovativa cura l’immagine del ristorante – e la giornalista e addetta stampa Veronica Caprio.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.