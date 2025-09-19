“Celiberti per l’UNESCO”: un progetto e un concorso pittorico per celebrare il binomio Arte – Natura e valorizzare i giovani talenti

2 minuto di lettura

Martedì 23 settembre 2025 a Udine si terrà alle ore 11:30, presso il Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella Sala Pasolini (Via Sabbadini, 31 – Udine), la conferenza stampa di presentazione del progetto “Celiberti per l’UNESCO: La Storia, la Natura e l’Arte”.

Il progetto, che vede la collaborazione di importanti enti e istituzioni, mira a valorizzare il patrimonio storico, naturale e artistico del territorio, con un focus particolare sulle opere e l’eredità di Celiberti in relazione ai siti UNESCO.

L’Arte come prodigio, la Natura come cura, la Storia conservata in alcune eccezionali dimore friulane come preziosa eredità.

Una miscela inedita va sotto il nome del decano degli artisti friulani, Giorgio Celiberti, e trova nel Club per l’Unesco di Udine una regìa capace di coniugare promozione culturale e conoscenza del territorio, partecipazione attiva dei giovani e rinnovata attenzione alle persone colpite da malattie neurodegenerative. L’appuntamento, che verrà scandito da tappe successive fino al marzo 2026, verrà presentato ufficialmente martedì prossimo 23 settembre alle 11 nella sede della Regione, in via Sabbadini a Udine.

“Celiberti per l’Unesco – La Storia, la Natura e l’Arte” ha l’ambizione di riuscire a mettere in campo differenti sollecitazioni. Al centro del progetto le statue di Celiberti appositamente collocate nei giardini di Palazzo Orgnani a Udine, di Villa Attems di Lucinico (Gorizia) e di Villa Pace di Tapogliano. Quest’ultima, tappa ideale vicina ai tre siti Unesco friulani, Cividale, Palmanova, Aquileia, e con una storia di famiglia, quella del medico friulano Gaetano Perusini, legata alla definizione della malattia di Alzheimer. Una patologia sulla quale la mobilitazione del Club per l’Unesco di Udine è attiva anche grazie al contributo dell’Associazione Alzheimer Udine, partner di questo progetto che viene inaugurato proprio nel mese di settembre, mese mondiale dell’Alzheimer.

[I malati di Alzheimer sono circa 20.000 in Regione, per lo più over 65 ma è in aumento il numero dei precoci. La maggioranza sono donne. In provincia di Udine sono circa 5.000. Dati forniti dall’Associazione Alzheimer Udine].

Le visite ai parchi storici “animati” dalle opere di Giorgio Celiberti – prevedono anche crediti formativi come attività extracurricolari per la formazione e l’aggiornamento del personale della Scuola – aprono un altro fronte di questo poliedrico disegno: l’intento di favorire il benessere psicofisico dei visitatori. Farà testo la presentazione a Villa Pace del libro “Salvarsi con il verde”, di Andrea Mati, docente al master di Orticoltura terapeutica all’Università di Bologna.

Altro ingrediente essenziale dell’iniziativa sarà la prima edizione del concorso pittorico internazionale “Celiberti Heritage” rivolto agli artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Moltissimi gli spunti e le possibilità di approfondimento, quindi, per un’iniziativa che si preannuncia come un unicum nel panorama artistico regionale e non solo.

Il calendario degli appuntamenti sarà consultabile sul sito web, attivo dal 23 settembre, arteinvilla.org

