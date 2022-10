CEF Publishing investe su e-commerce e continuità formativa: arrivano nuovi corsi online. Gabriella Stangalino nuova E-commerce Manager

CEF prosegue nello sviluppo del proprio piano strategico, che si basa sulla qualità dell’offerta formativa professionale a distanza, sui processi digitali e sulle tecnologie innovative, investendo sull’e-commerce e gettando le basi del progetto “Continuità Formativa”: nuovi corsi e servizi progettati e proposti attraverso lo Store CorsiCEF e la piattaforma e-learning per accrescere in maniera continuativa la professionalità dei propri studenti. A guidare questa innovativa proposta formativa al mercato, nel ruolo di E-commerce Manager, la dottoressa Gabriella Stangalino, manager con grande esperienza

Manager di lungo corso, Gabriella Stangalino approda in CEF dopo una forte esperienza in De Agostini Publishing, dove si è occupata prima di Customer Service in qualità di responsabile, poi di Marketing e Product Management e infine di e-commerce in veste di E-commerce Manager.

Gabriella Stangalino si occuperà di sviluppare la strategia dello Store online CEF in coerenza con la mission aziendale e di rendere fruibili al mercato nuovi prodotti e servizi per rispondere alle varie esigenze ed aspettative dei consumatori.

La formazione del futuro sarà sempre più interconnessa, mobile e digitale, per questo CEF ha potenziato e arricchito il proprio e-commerce, rendendolo ancora più vicino alle esigenze delle persone.

La strategia dello Store CEF

Lo store CEF, oltre a fornire up-selling di prodotti e servizi formativi integrativi a coloro che sono già clienti della società, ha potenziato e articolato la proposta per soddisfare l’esigenza di una nuova clientela interessata ad una esperienza personalizzata e progressiva di acquisizione delle competenze per l’area professionale di proprio interesse.

Al centro del progetto CEF c’è la continuità formativa. “Il nostro obiettivo è continuare ad accompagnare i nostri studenti lungo tutto l’arco della loro vita, lavorativa e personale, e quindi per allungare il cosiddetto Lifetime Value del cliente – spiega Gabriella Stangalino –. Ciò che intendiamo proporre, agli attuali e potenziali nuovi corsisti, è una formazione in continuità, che consenta di acquisire nuove competenze professionali e/o umane, per restare sempre aggiornati, fare carriera, distinguersi in un mercato del lavoro in continua evoluzione, o semplicemente riposizionarsi, anche dopo anni passati a fare altro”.

La proposta della continuità formativa di CEF consentirà di costruire un percorso personalizzato per ciascuno studente, con corsi, servizi ad hoc, opportunità aggiuntive, per assicurare una reale e adeguata formazione nel tempo.

La proposta dello Store CEF

L’e-commerce è attivo con corsi e videocorsi in e-learning in 4 aree formative: Food, Animal Care, Health&Care e Wellness&Beauty.

Ciascuno studente può portare a termine il corso nell’arco di 12 mesi, scegliendo quando, dove e come studiare utilizzando tutti i device: pc, tablet e smartphone.

I corsi sono totalmente digitali: si possono acquistare online con un semplice click tramite lo Store CEF, e anche la loro fruizione è completamente digital: basta collegarsi alla piattaforma e-learning CEF, accedere con le proprie credenziali e accedere all’e-book con i materiali del corso. Al termine, è previsto un test online a risposta multipla che consente di ottenere l’attestato di profitto finale CEF. Semplice, veloce, qualificante.

Qualche esempio? Tra i minicorsi che stanno riscuotendo più successo sullo store CEF c’è quello per Cat Sitter e Dog Sitter, che consente di ottenere non solo la certificazione CEF, ma anche la preziosa certificazione e iscrizione all’albo CEPAS, l’Istituto di Certificazione delle Competenze e della Formazione.

Un altro minicorso particolarmente apprezzato è quello per Assistente Familiare, che permette di fornire una preparazione rapida ma approfondita a tutti coloro che si trovino nella condizione di dover assistere una persona malata, in particolare un familiare a casa.

Novità assoluta, ora disponibili anche i primi 4 videocorsi di cucina realizzati da qualificati chef, che spiegano e mostrano le ricette, da seguire comodamente da telefono o tablet anche mentre si cucina.

Da ottobre sullo store CEF tante novità in arrivo con nuovi corsi.

CEF Publishing

CEF Publishing è la società di Ebano Spa leader nella formazione a distanza, nella realizzazione ed erogazione di corsi professionali per il mercato consumer, con più di 50mila iscritti negli ultimi 11 anni.

CEF è una delle poche società italiane ad avere ottenuto il riconoscimento di società Benefit e B-Corp ed è da anni molto impegnata in progetti ad elevato impatto sociale, elemento distintivo di Ebano.

Ogni anno CEF forma migliaia di persone che intendono acquisire nuove competenze, restare aggiornati, migliorare la propria posizione lavorativa, oppure cambiarla, reinventadosi e riqualificandosi. Il focus in particolare è su 4 aree di competenza: Animal Care, Food, Health&Care e Wellness&Beauty.

La forza di CEF sta nell’eccellenza dei corsi erogati, grazie a un team di esperti e professionisti di alto livello, e nel metodo utilizzato. I corsi CEF si distinguono nel mondo della didattica a distanza perché offrono una formazione professionale innovativa ed efficace, semplice e immediata, sempre altamente qualificante.

L’integrazione tra tradizione (dispense di grande qualità spedite direttamente a casa del cliente e innovazione (la consultazione dei contenuti cartacei anche attraverso la piattaforma e-learning), un servizio di supporto al cliente erogato attraverso tutor di alto livello, le più avanzate tecnologie di comunicazione e la flessibilità della didattica rendono efficace il metodo di studio a distanza di CEF.

I plus del metodo CEF sono essenzialmente:

e-learning: si possono seguire i corsi online da pc, tablet e smartphone sulla piattaforma e-learning CEF, intuitiva, aggiornata e ricca di funzioni. Ovunque ci si trovi, in qualunque momento

app: si può studiare sempre anche in mobilità e con la massima libertà, semplicemente scaricando l’app New Learning CEF (disponibile per iOS e Android)

studia facile: la FAD è la soluzione vincente per formarsi, eliminando il limite della distanza geografica e temporale (dispense e piattaforma e-learning). Con un percorso di studi personalizzato è possibile organizzare il proprio tempo e pianificare al meglio lo studio

tutor on demand: la didattica CEF si avvale di tutor altamente qualificati sempre a disposizione degli studenti: tutto quello che serve per acquisire, passo dopo passo, nuove competenze

iscrizioni sempre aperte: è possibile iscriversi ai corsi CEF in qualunque periodo dell’anno, sono sempre accessibili e aperti a tutti (per iscriversi sono richieste la licenza di scuola media, un’età superiore a 16 anni e una conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1)

risultati attesi: al termine del corso, gli studenti ottengono l’Attestato Privato CEF di Profitto Final.

Ebano Spa

Ebano Spa, con sede principale a Novara, e altre sedi delle società partecipate nel resto del Piemonte, in Emilia-Romagna e Campania, opera in settori complementari tra loro: dalla formazione a distanza all’editoria, dalla comunicazione al marketing, dall’e-commerce al digital marketing.

Ebano si articola in 9 società, più di 250 tra dipendenti e collaboratori. Il fatturato aggregato nel 2021 supera i 20 milioni di euro, registrando un +13% rispetto al 2020, e gli utenti, per il solo business della formazione, sono circa 5mila ogni anno.

Altre società operano in ambito comunicazione, business intelligence, direct marketing e in iniziative legate a startup innovative rivolte al mondo della sharing economy, con particolare attenzione al digital marketing.