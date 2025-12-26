Cede balaustra lungo il Po, ferita una donna: marito finisce in acqua

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si è appoggiata alla balaustra lungo il Po che ha ceduto. Si è rotta un braccio, così, una settantenne che oggi, venerdì 26 dicembre, è stata soccorsa nel pomeriggio in Lungo Po Antonelli a Torino.

Il marito che ha cercato di aiutarla, invece, è scivolato in acqua, ma è stato soccorso da un passante e non ha riportato traumi. La moglie è stata portata in ospedale mentre per il marito, a quanto si apprende, non è stato necessario il trasporto.

