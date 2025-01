Cecilia Sala, sindaco Massa ricorda il post sui Marò: è bufera

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Scoppia la polemica per un post su Facebook del sindaco di Massa, Francesco Persiani, in relazione alla liberazione di Cecilia Sala. E il Partito democratico lo invita a ritirare quanto scritto e a "scusarsi con la giornalista". "Felice che Cecilia Sala sia rientrata sana e salva in patria, in quella patria che grazie al nostro presidente del Consiglio, le ha garantito la libertà, dimostrandole di dimenticare le sue passate osservazioni sui nostri marò e le ha insegnato cosa significa adesso essere cittadini italiani", ha scritto Persiani riferendosi ad un post che la giornalista pubblicò da giovanissima, quando era ancora una studentessa delle superiori, schierandosi contro le trattative con l'India. Le parole del sindaco, ha replicato il segretario del Pd della Toscana, il deputato Emiliano Fossi, mancano "di sensibilità e rispetto, rappresentano un attacco non solo personale, ma anche istituzionale alla libertà di stampa e al diritto di ogni giornalista di svolgere il proprio lavoro senza timore di ritorsioni". Per il consigliere regionale Giacomo Bugliani (Pd) le dichiarazioni del sindaco di Massa "contro Cecilia Sala sono gravi e mancano completamente di sensibilità e rispetto. Attaccare una giornalista appena rientrata in Italia dopo un periodo di detenzione in Iran è non solo un gesto fuori luogo, ma anche un segnale preoccupante nei confronti della libertà di stampa e del lavoro di chi rischia anche la propria vita per garantire un’informazione libera e indipendente". Andrea Barabotti, deputato della Lega Toscana, ritiene che "le polemiche del Pd contro il sindaco di Massa sono strumentali e prive di fondamento. Persiani ha semplicemente ricordato il valore della libertà e il dovere delle istituzioni di difendere i diritti fondamentali dei cittadini italiani, ovunque si trovino. Forse questo livore nasce dal nervosismo del Pd, messo in difficoltà dalla grande credibilità internazionale e dall’efficacia dimostrata dal nostro governo". In difesa di Persiani anche il coordinatore regionale della Lega Giovani e capogruppo in Consiglio comunale a Massa, Filippo Frugoli. "Ancora una volta il Pd dimostra di essere maestro di polemiche sterili e ipocrisia. Gli attacchi rivolti al sindaco Persiani sono un palese tentativo di distogliere l'attenzione dai veri problemi della nostra regione e di screditare un’amministrazione che lavora seriamente per il territorio", sostiene Frugoli. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.