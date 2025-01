Cecilia Sala, parla la mamma: “Incontro con Meloni mi ha aiutato” – Video

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – La mamma di Cecilia Sala, la giornalista arrestata e detenuta in Iran da quasi 2 settimane, risponde alle domande dei giornalisti dopo l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. "Questo incontro mi ha fatto bene, mi ha aiutato, avevo bisogno di guardarsi negli occhi, anche tra mamme, su cose di questo genere…", dice Elisabetta Vernoni, che ieri ha avuto la possibilità di parlare al telefono con la madre. Nella telefonata di ieri "avrei preferito notizie più rassicuranti da parte sua e invece le domande che ho fatto… glielo ho chiesto io, non me lo stava dicendo, le ho chiesto se ha un cuscino pulito su cui appoggiare la testa e mi ha detto 'mamma, non ho un cuscino, né un materasso'", spiega Elisabetta Vernoni. —internazionale/[email protected] (Web Info)

