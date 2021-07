Cdx, Maresca: “A Napoli sintesi sui contenuti per superare disastri sinistra”

Condividi

“Nel centrodestra, come nelle migliori famiglie si litiga, ma poi si fa pace. D’altra parte, non siamo in dittatura e ognuno può esprimere liberamente il proprio convincimento. Importante è fare sintesi e a Napoli la sintesi l’abbiamo fatta sui contenuti, sui programmi con l’obiettivo di superare trenta anni di disastri della sinistra. Disastri che da Bagnoli, passando per Napoli Est e per il centro storico fino alle periferie, è sotto gli occhi di tutti. L’operazione di ascolto che sto facendo mi sta dando testimonianza concreta che i cittadini vogliono cambiare e affidarsi ad un progetto civico, il mio, che nasce dalla mobilitazione di persone che possono dare un un contributo di competenza e passione alla guida della città”. Lo scrive in una nota Catello Maresca, candidato sindaco del Centrodestra a Napoli.

