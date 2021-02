Cavalleggeri: Carnevale Romantico organizzato da GSC

Condividi

Sono mesi ormai che in diverse occasioni di festività L’ associazione GENERAZIONI SENZA CONFINI prova a creare delle occasioni comunitarie nel Rione Cavalleggeri, crocevia tra Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo.

Questa volta è stata la volta di San Valentino e Carnevale, in cui, come si legge nella locandina, si cerca di festeggiare in maniera alternativa, nel rispetto delle norme anti contagio… Pur di strappare un sorriso in un momento per nulla semplice.

Nei giorni tra il 14 e il 16 febbraio si invitano i cittadini a decorare il balcone o la finestra, dando un po’ di colore al grigio dei palazzi e di condividerlo sui social. Inoltre, su prenotazione, il giorno 14 febbraio dalle ore 11 alle 13 sarà possibile scattare gratuitamente foto ai bambini in costume e alle coppie di innamorati… Un “Carnevale Romantico” insomma. Saranno distribuite chiacchiere e sanguinaccio e ci sarà un piccolo regalo per gli innamorati.

Si potrà prenotare con un messaggio al numero 3922935491 . Ecco le parole della Presidente Cinzia De Santis: << Erano giorni che pensavo a come realizzare la festa di carnevale che è un emblema per il territorio di cavalleggeri ormai da dieci anni . Tutte le limitazioni imposte dal buon senso e dalle disposizioni relative alla pandemia mi impedivano di svolgere la festa come sempre , corteo , sfilata maschere , giochi a premi. Ma non intendevo arrendermi e rinunciare , così è arrivata l’idea di sfruttare quei balconi che sono stati il teatro della prima fase della pandemia e ho ripensato alle battute circa il governatore della Campania e mi sono detta ” potrà mai impedirci di utilizzare i balconi? ” e allora useremo quelli, li decoreremo e li prepareremo come dei carri allegorici . Ecco nasce così l’idea che porterà un premio ai 3 balconi meglio addobbati e decorati per carnevale >>.

