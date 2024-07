Cava Energia: otto anni di progetto imprenditoriale

Cava dei Tirreni, 11 luglio 2024 Otto anni fa nasceva il progetto imprenditoriale di Cava Energia, una realtà altamente votata al territorio con l’obiettivo di instaurare a Cava dei Tirreni il primo ed unico fornitore di energia elettrica e gas naturale, ad opera di cavesi per i cavesi.

Tra le finalità dell’iniziativa il sostegno al benessere sociale ed economico della città e, nel tempo, progressivamente, dell’intero territorio costituito dai comuni limitrofi della Costiera e dell’agro nocerino-sarnese. Grazie alla focalizzazione territoriale, l’azienda si è (im)posta come una realtà in grado non solo di erogare un servizio primario in maniera personalizzata ed efficiente ma anche di creare nuove opportunità lavorative e di sostenere economicamente iniziative sociali e sportive, a beneficio del territorio.

L’anno scorso i primi riconoscimenti. A novembre 2023, secondo la classifica “Leader della Crescita”, pubblicata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista, Cava Energia, è rientrata tra le 500 con maggiore crescita di fatturato in Italia. A marzo dello stesso anno, secondo la classifica pubblicata dal Financial Times, è stata inserita tra le 1000 aziende che crescono più velocemente in Europa. Cava Energia S.r.l. è risultata essere una delle Europe’s Fastest Growing Companies 2024 in termini di crescita organica, rapida e sostenibile. L’azienda si è piazzata al 415° posto su 1000, insieme ad altre 306 aziende italiane e a 66 aziende europee dello stesso settore (energy & utilities).

Dopo otto anni dall’avvio del progetto Cava Energia si accinge a vivere un importante momento di festa: l’inaugurazione, sabato 13 luglio dalle 19, di quella che sarà la nuova sede sociale con annesso sportello aperto al pubblico presso Via Pasquale Atenolfi 40 a Cava de’ Tirreni, (di fronte alla struttura “Villa Alba” e in prossimità della Caserma dei Carabinieri).

«Aprire le porte della nuova sede costituisce un momento importante della storia dell’azienda e coglie nel segno del nostro progetto imprenditoriale teso al benessere sociale ed economico del territorio, fondato su iniziative assolutamente innovative nel settore», dice l’AD Vincenzo Adinolfi.