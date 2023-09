Cava de’Tirreni, arresti per tentato furto aggravato

Condividi

Nelle prime ore di questa mattiuna personale del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni ha tratto in arresto due persone, provenienti dal napoletano, entrambe con precedenti specifici per i reati di tentato furto aggravato in concorso. Su chiamata della Sala Operativa, l’equipaggio del controllo del territorio si portava in via Ido Longo per la presenza di due soggetti notati dal possessore di un garage nei pressi della sua proprietà. Appena giunti sul posto, gli operatori riscontravano danneggiamenti alla serratura mentre i due ladri si erano poco prima allontanati a bordo di un auto che veniva intercettata poco dopo dagli stessi poliziotti. Dalla successiva perquisizione venivano rivenuti a bordo del veicolo oggetti atti ad offendere, debitamente sequestrati. Gli arrestati venivano tradotti presso il Tribunale di Nocera Inferiore per il giudizio per direttissima. Gli arrestati saranno oggetto di proposta per l’applicazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.