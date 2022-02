Cava de’ Tirreni | La Frazione Sant’Anna priva di qualsiasi servizio, Italo Cirielli(FdI): “Servalli e la sua maggioranza di centrosinistra ha creato cittadini di serie A e cittadini di Serie B”

Condividi

Cava de’ Tirreni | “In qualità di consigliere comunale, ma anche di residente in tale frazione, presenterò quanto prima un’interrogazione per capire cosa intende fare l’amministrazione a guida Servalli per ridare sicurezza e dignità ai residenti di Sant’Anna.

Sono ormai anni che la nostra frazione viene sistematicamente dimenticata da questa amministrazione.

Gli ricorderò come Sant’Anna non sia fornita dei servizi essenziali, vedi l’assenza di un sistema fognario, l’assenza di fornitura del gas metano, l’assenza di internet costante e realmente ad alta velocità.

Non parliamo delle strade principali e non. Sono ormai anni che Via Pasquale di Domenico è in condizioni pietose, come anche Via Petrellosa presenta oramai da più di due anni la presenza di cubi di cemento a seguito di una frana (a tal proposito ho presentato un’interrogazione, la cui risposta è stata: stiamo ancora cercando i fondi). La stessa piazzetta Lamberti, principale luogo di incontro dei residenti, è in totale abbandono, vista la perenne mancata manutenzione.

Ebbene se si crede in una Cava veramente solidale, come al Sindaco e alla sua maggioranza di centrosinistra piace ripete, non si possono creare cittadini di serie B e cittadini di serie A. Sant’Anna merita servizi, ma soprattutto rispetto.” dichiara il consigliere comunale di FdI Italo Cirielli.