Caterina Balivo: “Nasci a Napoli e tifi Juve?”. Tifosi bianconeri infuriati

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – “Come fai a nascere a Napoli e tifare un’altra squadra?”. Caterina Balivo fa infuriare i tifosi della Juventus. La conduttrice di La volta buona, programma pomeridiano di Raiuno, è un’accanita tifosa del Napoli. Nell’ultimo turno di campionato, la formazione azzurra è stata travolta dalla Juventus che si è imposta per 3-0 sui partenopei nella sfida giocata a Torino. “Quando ho preso l’aereo da Roma a Torino, a bordo c’erano tanti juventini che erano anche napoletani. Ho detto ‘ma com’è possibile che succeda questa cosa? Avete dei problemi?’. Mi hanno guardato stupiti per la domanda. Davvero, mi chiedo come si fa. Eppure, succede”, dice Balivo ironizzando sui tifosi bianconeri ‘made in Napoli’.

La considerazione rimbalza sui social e provoca reazioni stizzite di tifosi della Juventus. “E ce lo dice Caterina Balivo nata ad Aversa, sicuramente ogni domenica va sugli spalti a supportare la Real Normanna, magari domenica la becco in curva contro il Francavilla”, risponde un utente. “Ma quelli nati a Quarto Oggiaro o a Sesto San Giovanni fanno i professori di milanesità? Spiegano agli altri come essere milanesi? Quelli nati a Frascati spiegano ai romani come essere romani? Esco pazzo”, chiede un altro tifoso bianconero. “A Napoli su un milione di abitanti ci sono almeno 50.000 juventini, ovvero una popolazione pari a quella di tutta Aversa… che è la città natale della soubrette in questione. Città degnissima e storica ma che non ha NULLA a che vedere con Napoli”, un’altra riflessione.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.