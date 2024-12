Catanzaro, frontale sulla statale della Piccola Sila: morto 15enne, feriti 6 giovani

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – E' di un ragazzo morto e 6 giovani feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto in località 'Piterà', nel Comune di Catanzaro, al km 14 della Ss109 della Sila. Due le vetture coinvolte nello scontro frontale, una Audi A4 e una Lancia Y. La vittima è un 15enne che viaggiava a bordo della Lancia Y. Tre le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro intervenute che hanno provveduto a estrarre i feriti, affidati ai sanitari del 118 per le cure del caso e il successivo trasferimento presso la vicina struttura ospedaliera, e a mettere in sicurezza il sito e le vetture. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Il tratto di strada interessato dall'incidente resterà chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.