Catania, bimba lanciata dal balcone: i precedenti

(Adnkronos) – Non è purtroppo un caso isolato la tragedia, avvenuta a Catania, dove una mamma con presunti disturbi psichiatrici ha lanciato la figlia di appena 7 mesi dal balcone di casa. Appena due mesi fa, a Parigi, fece scalpore il caso di una studentessa statunitense in gita nella capitale francese che gettò il neonato appena partorito dal secondo piano della camera d'albergo in cui risiedeva. Ad aprile di due anni fa, a Celano, in provincia de L'Aquila, invece, una 36enne si buttò dal terrazzo della sua abitazione con il figlio di 5 anni in braccio. Lei morì sul colpo, il piccolo riuscì a salvarsi grazie alla corsa disperata dei sanitari all'ospedale San Salvatore dell'Aquila prima e al Bambino Gesù di Roma poi. Altro episodio finito tragicamente nel 2020 a Trapani, dove una ragazzina di 17 anni gettò dalla finestra del quinto piano il figlio appena partorito nel bagno dell'appartamento, dove abitava con i suoi genitori. Sempre nel 2020, a Roccapiemonte, nel salernitano, una neonata, con il cordone ombelicale ancora attaccato, fu trovata morta in un'aiuola, dopo essere stata lanciata da una finestra. Nel 2017, poi, a Settimo Torinese, una donna 34enne che aveva tenuto nascosta una gravidanza confessò di aver lanciato il bimbo appena partorito da una finestra del secondo piano. Tra gli altri casi, quello del 2016 a Ottaviano, nel napoletano, dove un bimbo di un anno venne lanciato dal balcone di casa dalla mamma, una 39enne già in cura per problemi psichici. —[email protected] (Web Info)

