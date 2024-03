0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Scomparso un bambino di dieci anni a Santa Maria di Licodia, comune in provincia di Catania. In un post su Facebook, il sindaco, Giovanni Buttò, rivolge un appello a chiunque "possa contribuire al ritrovamento". "In qualità di primo cittadino condivido l’ansia per le sorti del bambino di dieci anni allontanatosi nella notte dalla propria abitazione – scrive il sindaco – Rivolgo, pertanto, un forte e impellente appello a chiunque possa contribuire al ritrovamento. Sollecito il senso di umanità di coloro che hanno visto o sanno qualcosa su quanto accaduto e su dove si trova, affinché lo comunichino al più presto alle forze dell’ordine, anche in forma anonima, se necessario. Chiedo ai Responsabili degli organi istituzionali preposti, di rafforzare l’apparato investigativo, che pur si sta prodigando, per ritrovarlo". "Faccio appello a tutta la comunità cittadina e a quella dei paesi limitrofi, affinché la solidarietà, manifestata in queste ore, contribuisca fattivamente al ritrovamento di questo bambino", conclude Buttò. —[email protected] (Web Info)

