Castelpagano (BN): 26° Sagra del Fungo Porcino dal 13 al 22 settembre 2024

1 minuto di lettura

Condividi

7 settembre 2024 ore 11.00 Conferenza Stampa di presentazione presso la Biblioteca Comunale – Corso Umberto I

CASTELPAGANO (BN) – Nella suggestiva cornice di Castelpagano in provincia di Benevento, dal 13 al 22 settembre 2024 torna l’attesissima Sagra del Fungo Porcino, giunta quest’anno alla 26° edizione. Appuntamento imperdibile per i buongustai di questo gustosissimo prodotto fiore all’occhiello del patrimonio naturalistico dell’Alto Tammaro. Dieci giorni all’insegna del gusto e del divertimento con protagonista indiscusso il fungo porcino presentato in ricette classiche e moderne.

Uno degli appuntamenti gastronomici più interessanti che accompagna la sagra da diversi anni, è l’Aperifungo, degustabile nella centrale Piazza Umberto I, come anche tanti aperitivi e cocktail nella splendida piazzetta Case della Terra, il tutto immerso in un’atmosfera confortevole e rilassante fatta di convivialità, e buon cibo come gli hamburger di marchigiana e varie stuzzicherie proposte nella modalità “street food”. L’evento enogastronomico sarà preceduto il giorno 7 settembre dalla Conferenza Stampa, prevista per le ore 11.00 presso la Biblioteca Comunale a Corso Umberto I. All’incontro con la stampa parteciperanno il sindaco di Castelpagano Giuseppe Bozzuto, il Vice Sindaco Lucio Mideo e l’Assessore Daniela Meoli. Interverranno anche Ettore Varricchio, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Biologia presso l’Università del Sannio; Pasquale Vito, Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologia dell’Università Sannita; Antonio Di Maria, Presidente Gal Alto Tammaro nonché Presidente Sannio Smart Land e Ferdinando Gandolfi, Dirigente della Regione Campania. Concluderanno la conferenza stampa Nino Lombardi, Presidente Provincia di Benevento e Clemente Mastella, Sindaco di Benevento. Nell’ambito della manifestazione è prevista la partecipazione di Rosario Lavorgna, giornalista RaiNews24. A Moderare i lavori il giornalista Antonio Mastella. “Questa 26° edizione ha un plusvalore importante che riguarda la promozione del territorio, delle tradizioni, della cultura e dell’enogastronomia locale che si fondono in maniera perfetta con il paesaggio e la Natura incontaminata dei luoghi” – ha sottolineato il sindaco di Castelpagano Giuseppe Bozzuto. “Portare tutto ciò all’attenzione dell’opinione pubblica è una conquista importante che getta le basi di un lavoro sempre più proficuo a garanzia di una interazione sempre più armonica tra le istituzioni e la collettività” ha poi concluso il primo cittadino.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.