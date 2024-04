2 minuto di lettura

Condividi

La deputata azzurra: «Per elezioni serve coinvolgimento di tutta l’area moderata»

CASTELLAMMARE DI STABIA – «Le prossime elezioni a Castellammare di Stabia rappresentano un appuntamento fondamentale per restituire ai cittadini una Amministrazione in grado di rilanciare la città facendone il motore di sviluppo del comprensorio. Un appuntamento a cui vogliamo e dobbiamo presentarci con progetti e proposte concreti e, soprattutto, condividendo con quanti hanno un patrimonio di valori comuni al nostro l’obiettivo di promuovere un modello di città sostenibile e orientato alla crescita e alla sicurezza. Rivolgo pertanto, da parlamentare del territorio, un invito a quelle forze politiche che sono più vicine alla nostra sensibilità a lavorare insieme in questa direzione e a mettere insieme le forze. Forze politiche che hanno dimostrato di avere a cuore le sorti di Castellammare e degli stabiesi».

A dirlo è la deputata azzurra Annarita Patriarca, commissario provinciale di Forza Italia.

«Penso, ad esempio, al dottor Antonio Coppola, con cui abbiamo avviato un’interlocuzione, che ha dimostrato di essere un valore aggiunto per Castellammare grazie alla sua competenza e alla sua visione politica. L’area politica moderata che in lui si riconosce può certamente offrire un contributo prezioso e di grande qualità nella elaborazione dei programmi della Castellammare del futuro. Penso a lui e ai tanti amici che insieme a lui hanno condiviso questa esperienza di candidatura, come Ciro Cascone, e tutti gli altri con cui condividiamo la medesima volontà di crescita e sviluppo di Castellammare – prosegue la deputata forzista –. Il centrodestra e l’area moderata del dottor Coppola non solo possono dialogare nell’interesse superiore della comunità stabiese ma hanno caratteristiche e principi comuni per costruire un percorso politico-amministrativo condiviso, forte e autorevole. E questo anche grazie al fondamentale contributo in termini di progettualità e passione che all’area moderata civica offrono l’on. Catello Vitiello e il partito di Italia viva, a cui tutti noi riconosciamo competenza e serietà».

«Il dottor Coppola è una risorsa per tutta la città di Castellammare che va adeguatamente valorizzata e coinvolta nella progettazione di una città che ha tutte le carte in regola per ritornare a ricoprire il ruolo di leadership che le compete».

«Il percorso di unificazione dell’area moderata non si ferma, è stato e continua ad essere l’obiettivo fondamentale per avere un’Amministrazione corale, condivisa e propositiva. Insieme – conclude la deputata – si costruiscono grandi squadre nelle quali aspettiamo i tanti amici con cui negli anni abbiamo lavorato per realizzare il sogno di una Castellammare protagonista dello sviluppo integrato dell’intero territorio. Perché solo chi vive la città può davvero amarla».

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.