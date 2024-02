Condividi

Un centinaio di candidati, ventidue consiglieri comunali e un sindaco da eleggere. Partita la campagna nelle scuole di Casoria fino all’ election day che si terrà nel mese di marzo. Il progetto “Il governo del futuro. Il senso di comunità di oggi” voluto fortemente dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Raffaele Bene è entrato oggi nel vivo con l’incontro che si è tenuto all’Istituto Comprensivo Moscati Maglione diretto dalla prof. Virginia De Robbio. Al partecipatissimo incontro, hanno presenziato il vice sindaco e assessore alle politiche sociali e politiche giovanili Paola Ambrosio, Gennaro Trojano Consigliere Comunale e Presidente della I^ commissione affari generali e Gaetano Palumbo Consigliere Comunale e membro I^ commissione, che hanno illustrato le finalità del progetto, raccolto le candidature ma soprattutto le richieste e le impressioni degli studenti. Imparare ad essere cittadini attivi ed insegnare ai ragazzi ad assumersi responsabilità per la propria scuola e per il bene comune – spiegano – è fondamentale. È importante imparare ad ascoltare desideri e bisogni, far crescere la collaborazione. Nel corso della kermesse sono state distribuite delle brochure che spiegano il percorso che ogni scuola deve fare: presentare una lista con 22 candidati di cui almeno sette di prima classe e 7 di seconda con la quota di un 1/3 di genere. Hanno diritto al voto tutti gli studenti delle scuole aderenti: il voto e lo spoglio avverranno all’interno delle istituzioni di appartenenza. Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze purché di genere diverso. Ogni Istituto dovrà essere rappresentato da almeno due consiglieri eletti. Previsti un vicesindaco con delega ad Ambiente e Salute, ed assessori a Sport e Tempo Libero; Cultura, Comunicazione e spettacolo; Socialità e solidarietà e Sicurezza e legalità. Le deliberazioni. del Consiglio junior saranno vagliate dal Consiglio senior. La campagna elettorale dura i 20 giorni, con dibattiti, incontri ed appuntamenti nelle scuole concordate con gli assessorati. I rappresentanti dell’amministrazione comunale e i dirigenti scolastici si riuniscono per comunicare le modalità delle elezioni concordate attraverso l’assessorato alle Politiche Giovanili e l’assessorato alla Gentilezza. Le liste vanno presentate a mano all’ufficio di Presidenza o al Protocollo Mail per presentare le liste: [email protected]. Si vota presso tutti gli istituti di Casoria aderenti