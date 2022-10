“Casoria di tutti e per ognuno”, percorsi digitali per valorizzare il patrimonio culturale

Condividi

Un modo nuovo ed accattivante per valorizzare il territorio. Uno stimolo culturale per conoscere l’evoluzione storico-artistica della città di Casoria. Nasce ‘Casoria di tutti e per ognuno’, il progetto multimediale lanciato dal Comune di Casoria (Na), realizzato con i fondi della Città Metropolitana. L’amministrazione comunale intende promuovere l’informazione responsabile e digitale per la piena titolarità del patrimonio culturale cittadino, tracciando in un’App specifica, siti e monumenti, utili a ricostruire in un percorso digitale, storia e fasti di Casoria. La scansione in 3D di luoghi ed opere d’arte permetterà, con un portale e l’utilizzo di un’App opportunamente realizzata, di compiere un virtual tour nella città di Casoria. In pieno tema di riqualificazione territoriale e culturale, il Comune di Casoria si apre così, al modello di città del futuro, disegnando nel mondo virtuale, una moderna esperienza di interazione comunitaria, volta a favorire scambio di idee e curiosità, in una governance innovativa ed eclettica. Per incuriosire e coinvolgere gli utenti in un’attività di scoperta digitale, continua ed approfondita, si potrà attivare anche un virtual game.

“L’ideazione di un’attività partecipata, indirizzata in particolar modo a giovani e scolaresche – commenta il sindaco Raffaele Bene – mira a connettere il cittadino casoriano e non solo, al patrimonio culturale della città. Nell’era dell’evoluzione digitale anche la città deve mostrarsi ad abitanti e visitatori, attraverso nuovi linguaggi, conquistando soprattutto le nuove generazioni”.

“La restituzione in 3D del patrimonio casoriano è una vera sfida culturale – aggiunge l’Assessore alla Cultura Vincenzo Russo – avverrà attraverso la digitalizzazione e restituzione di formati video ad altissima risoluzione, scansione di oggetti simbolo della cultura religiosa, con scopo promozionale dei luoghi di interesse storico-religiosi della città”.

Casoria di tutti e per ognuno – L’Arte in città a portata di click

Come funziona l’App?

L’utente avrà modo di seguire il virtual tour, muovendosi su una cartina della città, dotata di immagini in legenda per i siti di interesse da raggiungere. Acquisendo, mediante Qr-code, il dettaglio dell’opera presente in un luogo della città, si potrà ascoltare l’audio-guida relativa a contenuti e informazioni su di essa ed il sito che la ospita.

Si diventerà meta-visitatori, liberi di muoversi nei luoghi di interesse culturale di Casoria. La riproduzione della descrizione dell’opera in digitale, permetterà di partecipare ad un virtual game a premi: completando l’80% del cultural tour cittadino, con ingresso nei siti presenti sulla mappa e l’ascolto delle opere d’arte in essi collocate, si potrà, infine, ricevere l’attestato del buon turista, ottenendo diversi gadgets.