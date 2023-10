Casola di Napoli: Grande Successo Terza Edizione “Halloween Party” per i ragazzi diversamente abili

Condividi

Obbiettivo Integrazione sociale. riconoscimenti a tante personalità e Boom di presenze .

Si e svolta domenica 29 Ottobre in Piazza IV Novembre a Casola di Napoli ,la manifestazione “Halloway Party” giornata speciale a sostegno delle fasce deboli ,organizzata dall’associazione Abili alla Vita APS in collaborazione con il Comune, l’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, la Pro Loco ,con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, L’Ambito Territoriale 32, L’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli , il Consiglio Regionale del Comitato Italiano Paraolimpico e la Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità. La kermesse è stata presentata e curata dal socio onorario Angelo Iannelli Ambasciatore del Sorriso, vera star del sociale, coadiuvato dalla segretaria di Abili alla Vita .A .P.S la poetessa Anna Rosa Lauro e dalla miss Lucia Schettino .

Una giornata ricca di emozioni quella vissuta dal folto pubblico presente , aperta con la banda musicale “R. Viviani”; successivamente il parroco Don Raffaele D’Antuono ha benedetto con la preghiera la serata sociale . Per le istituzioni sono intervenuti il Sindaco di Casola di Napoli Costantino Peccerillo , emozionato è stato premiato per essersi distinto nel sociale , complimentandosi con l’organizzazione e con l’artista Angelo Iannelli per la vicinanza alla comunità locale , quest’ultimo è stato premiato come curatore dell’evento e protagonista nel sociale ,al pulcinella nazionale il pubblico presente a gran voce gli ha proposto la cittadinanza onoraria.

Premiati per l’impegno instancabile nel sociale diverse personalità :Cosimo Alberti (direttamente dalla fiction Rai “Un posto al sole”), Francesca Maresca (Cantante Ambasciatrice della canzone napoletana nel mondo), Marco Sentieri (Cantautore Sanremo giovani 2020) l’avvocato dell’associazione “Libera dalla Violenza ” Francesco Biondi , l’ Onorevole Annarita Patriarca, la dottoressa Rita Villani” Commissario Castellammare di Stabia “il Commissario UIC Regione Campania Gaetano Cannavaciuolo , la dottoressa Giusy Pascarella, il Cavaliere Aquino Giuseppe, il dottore Antonio Maione, il presidente comitato paralimpico Carmine Mellone con gli atleti Giusy Sbaglio e Francesco Iannelli e tanti altri , tutti sono stati omaggiati di prodotti tipici locali , targhe e diplomi di merito. Inoltre vi è stata la presenza degli amministratori dei comuni limitrofi. Durante la kermesse si sono alternati momenti di musica, balli, canzoni, sociale, cultura e tanto divertimento . Grande fermento hanno suscitato l’esibizioni delle scuole di ballo “Paso Adelante” e “Love Dance” .Performance canore sono state eseguite dai ragazzi dell’Ass. Crisalide , mentre il presidente linguaggio italiano dei segni “LIS “Vincenzo Mosca ha diretto alunni “Speciali “dei complessi scolastici di Casola di Napoli nell’interpretazione di una poesia . Applausi per l’artista Antonio Diana, noto ventriloquo (che ha partecipato al celebre programma televisivo “Tu si que vales”); la Happy Animation si è occupata della distribuzione di gadget, caramelle, zucchero filato, attività di animazione e divertimento con giochi gonfiabili. Non è mancato il supporto alla serata da parte , del Forum dei Giovani di Casola di Napoli, della Pro Loco, delle Forze del Ordine e della Protezione Civile, nel corso della manifestazione sono stati presentati, dall’ Ass. A.D.A.C.APS, ausili tecnici e digitali utilizzati dalle persone con disabilità.

Ad addolcire la manifestazione, direttamente dal programma Rai “Bar Stella” di Stefano De Martino ,il simpaticissimo maestro pasticciere Zio Savino Qualità con la preparazione di fiumi di graffe preparate al momento. L’evento è stato ripreso e trasmesso da RADIO STEREO 5 TV con interviste della giornalista Carmen Abagnale . La serata si è conclusa con il giro della Piazza del folto pubblico presente sulla canzone” Comm”e Bella ‘a città e Pulcinella ” con la performance nelle vesti di pulcinella del noto artista Angela Iannelli che ha coinvolto i presenti con il tradizionale trenino, in particolare i ragazzi “Speciali ” La manifestazione si è conclusa con il brindisi finale e i fuochi d’artificio . Soddisfatti gli organizzatori e il Presidente Associazione Abile alla Vita ,il dottore Pasquale Santarpia, che ha dato appuntamento alla IV Edizione.